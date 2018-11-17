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МЧС опровергло локализацию пожара на НПЗ в Капотне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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МЧС не подтверждает информацию о локализации пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. По данным ведомства, горит печь установки для крекинга, сообщает ТАСС.

В Минэнерго сообщили, что возгорание локализовано в 8:20 мск. Проводится проливка конструкций, пишет «Интерфакс». Руководство предприятия сообщило агентству, что загоревшаяся установка остановлена, пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние объекты, пострадавших нет.

Ранее МЧС сообщило, что мобильная лаборатория не выявила превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара.

Возгорание произошло рано утром 17 ноября.

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