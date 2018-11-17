Опубликованы кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

В социальных сетях появились первые кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне на юго-востоке Москвы.

На видео видно, как над территорией предприятия поднимается густой черный дым. По предварительным данным, огонь распространился из цеха сжигания печей. Никто не пострадал. Персонал завода эвакуирован.

Как сообщает «Интерфакс», пожарным удалось зафиксировать один очаг возгорания. В настоящее время они сдерживают переход огня на вторую установку по переработке нефти.

Информация о возгорании на НПЗ появилась рано утром в субботу, 17 ноября. Пожару присвоен второй ранг сложности.