Горячий цех: пожар на заводе по производству жидкости для розжига в Рязани

Крупный пожар произошел на территории завода «Центролит» в Рязани, в цехах которого, по данным СМИ, находится производство жидкости для розжига. Об этом стало известно днем в понедельник, 12 ноября. В его тушении принимают участие 17 пожарных расчетов. Фоторепортаж с места происшествия — в галерее «Известий»
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
По данным СМИ, пожар начался в цехе по розливу готовой продукции, огонь быстро распространился по зданию и охватил два этажа
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
По информации регионального МЧС, на место выехали 17 пожарных машин, в тушении принимают участие 57 человек
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
Первые сообщения о пожаре поступили экстренным службам около 12:15 дня
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
По некоторым данным, огонь также перекинулся на территорию парковки — об этом, в том числе, писали пользователи городских пабликов в социальных сетях
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
По данным экстренных служб региона, площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. К 14:42 огонь удалось локализовать
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
В МЧС отмечают, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена из-за пожара
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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет
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