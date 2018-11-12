Горячий цех: пожар на заводе по производству жидкости для розжига в Рязани

Крупный пожар произошел на территории завода «Центролит» в Рязани, в цехах которого, по данным СМИ, находится производство жидкости для розжига. Об этом стало известно днем в понедельник, 12 ноября. В его тушении принимают участие 17 пожарных расчетов. Фоторепортаж с места происшествия — в галерее «Известий»