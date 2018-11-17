Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по столице, пишет «Интерфакс».

Информация о пожаре на НПЗ появилась рано утром в субботу, 17 ноября. Информации о пострадавших нет. Сотрудников эвакуировали.

По словам руководителя столичного главка МЧС Ильи Денисова, выяснением причины ЧП займется комиссия ведомства совместно с администрацией завода.

Как сообщили в МЧС, мобильная лаборатория, установленная в Капотне, не выявила превышения концентрации вредных веществ. Там отметили, что дым от пожара миновал жилые кварталы.