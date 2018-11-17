В Калифорнии из-за пожаров пропало без вести более тысячи человек

В Калифорнии в результате пожаров пропали без вести 1011 человек. Об этом 17 ноября сообщает CBS. Также стало известно, что число погибших достигло 71.

На севере штата, где бушует пожар Camp, пожарным удалось взять под контроль лишь 50% возгораний. От огня пострадала территория площадью почти в 60 тыс. га.

На юге Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса в результате другого пожара под названием Woolsey пострадало 40 тыс. га.

Дым от пожаров достиг и тех районов, где не было зафиксировано возгораний. СМИ отмечают, что в Калифорнии на данный момент самый грязный воздух в мире.

С ноября в Калифорнии действует режим ЧС, президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Огонь охватил порядка 59 тыс. га и разрушил более 12 тыс. строений, среди которых дома певицы Майли Сайрус, актеров Джерарда Батлера и Лиама Хемсворта, а также музыканта Нила Янга.

По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека. Еще более тысячи числятся пропавшими без вести.