Прямой эфир

В Калифорнии из-за пожаров пропало без вести более тысячи человек

0
Фото: REUTERS/Terray Sylveste
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калифорнии в результате пожаров пропали без вести 1011 человек. Об этом 17 ноября сообщает CBS. Также стало известно, что число погибших достигло 71.

На севере штата, где бушует пожар Camp, пожарным удалось взять под контроль лишь 50% возгораний. От огня пострадала территория площадью почти в 60 тыс. га.

На юге Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса в результате другого пожара под названием Woolsey пострадало 40 тыс. га.

Дым от пожаров достиг и тех районов, где не было зафиксировано возгораний. СМИ отмечают, что в Калифорнии на данный момент самый грязный воздух в мире.

С ноября в Калифорнии действует режим ЧС, президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Огонь охватил порядка 59 тыс. га и разрушил более 12 тыс. строений, среди которых дома певицы Майли Сайрус, актеров Джерарда Батлера и Лиама Хемсворта, а также музыканта Нила Янга.

По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека. Еще более тысячи числятся пропавшими без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фото уцелевшего среди пожара в Калифорнии дома Энтони Хопкинса поразило Сеть
Страдающей от пожаров Калифорнии предрекли подтопления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017