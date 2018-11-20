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Пожар в Пермском крае унес жизни шести человек

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Фото: 59.mchs.gov.ru
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Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в Пермском крае, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным агентства «Интерфакс», инцидент произошел в частном доме в городе Чусовой. Сообщение о возгорании поступило примерно в ночь на вторник, 20 ноября, в 00:55 по местному времени (22:55 понедельника мск).

«По предварительным данным, погибли шесть человек, среди них полуторагодовалый ребенок», — уточнил собеседник агентства. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

В субботу, 17 ноября, крупный пожар произошел на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне. В результате никто не пострадал.

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