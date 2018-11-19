Пожар на НПЗ в Капотне не повлияет на обеспечение Москвы топливом

Ремонтные работы, необходимые после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), не повлияют на обеспечение топливом Московского региона. Об этом заявили в Минэнерго России.

Возгорание установки крекинга на НПЗ в Капотне произошло утром 17 ноября. Предварительно, причиной возгорания названо прогорание змеевика в печи. Установке необходим ремонт, сроки которого будут известны после оперативной экспертизы.

Как пояснили в министерстве агентству ТАСС, при необходимости будут задействованы резервы или налажено перенаправление потоков с других НПЗ.

По мнению аналитика «Финама» Алексея Калачева, рынок региона перенасыщен нефтепродуктами, поэтому остановка работы одной установки не повлияет на обеспечение топливом области.

Той же позиции придерживается гендиректор исследовательской группы «Петромаркет» Иван Хомутов. Он отметил, что ввиду завершения ремонтов всех крупных НПЗ России и сезонно низкого спроса образовался избыток продукции, которого хватит для компенсации выпадающих объемов из-за простоя каткрекинга.

По данным компании «ИнфоТЭК Косалтинг», на рынке сформированы существенные запасы топлива. На 15 ноября они превышают 1,3 млн т (с начала ноября рост запасов составил 100 тыс. т). Эксперты прогнозируют, что в ноябре производство бензина в России превысит спрос примерно на 200 тыс. т (без учета ремонтных работ на установке каталитического крекинга Московского НПЗ). По предварительным прогнозам, сокращение производства на МНПЗ в ноябре по автомобильным бензинам не превысит 40 тыс. т.

В настоящее время проводится экспертиза повреждений установки каталитического крекинга, по результатам которой будет произведена оценка сроков ремонта, при этом другие объекты завода не пострадали. Превышения концентрации вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было. Пострадавших нет. Сейчас завод продолжает работать в штатном режиме и поставлять топливо на рынок, в случае необходимости объемы будут перераспределены с других НПЗ для обеспечения московского рынка. Кроме того, все биржевые контракты исполняются в полном объеме, а также компания сохранит присутствие на бирже в установленных требованиями регуляторов объемах.