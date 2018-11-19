Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован

Во Владивостоке локализован пожар в торговом центре «Бум», жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Приморью в понедельник, 19 ноября.

«В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс».

Отмечается, что огонь охватил 1,6 тыс. кв. м, а в его ликвидации задействовали 45 человек и 14 единиц техники.

10 ноября произошел пожар в магазине на набережной Обводного канала. Площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м, обрушилась кровля ТЦ. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.