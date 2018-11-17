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В Минэнерго назвали причину пожара на заводе в Капотне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Причиной возгорания установки крекинга на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в субботу, 17 ноября, могло стать прогорание змеевика в печи. Об этом говорится в материалах ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, передает ТАСС.

«Причина: прогар змеевика в печи 101. В 8:20 пожар локализован. Угрозы перехода огня на соседние установки не было. В 11:02 пожар ликвидирован подразделениями МЧС России. Пострадавших нет», — указано в документе.

По данным Минэнерго, превышения концентрации вредных веществ в атмосфере нет. При этом в ведомстве отметили, что завод продолжает в штатном режиме вырабатывать топливо для московского региона, а в случае необходимости будут задействованы резервы или налажено перенаправление потоков с других НПЗ.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, пострадала только одна из установок завода. Сроки ее ремонта станут известны после оперативной экспертизы.

Ранее 17 ноября было ликвидировано возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня. Руководство НПЗ сообщало, что причиной возгорания могла стать деформация печи.

По данным МЧС, превышения концентрации вредных веществ в районе ЧП не зафиксировано. Пострадавших нет.

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