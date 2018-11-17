На юго-востоке Москвы ликвидирован пожар площадью почти 3 тыс. кв. м

Пожарные ликвидировали пожар на юго-востоке Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание общей площадью около 3 тыс. кв. м произошло по адресу: Рязанский проспект, дом 26.

Как отмечал источник ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло на территории бывшего завода железобетонных изделий. Пострадавших нет.

Ранее 17 ноября iz.ru рассказал о пожаре в столичном районе Кузьминки. Горело нежилое здание. Полиция и пожарные не могли найти проезд к месту происшествия.

В этот же день было ликвидировано возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня. Пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что мобильная лаборатория не выявила превышения концентрации вредных веществ в районе ЧП. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать прогорание змеевика печи установки крекинга.