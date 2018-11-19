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Склад с туалетной бумагой загорелся в Волгограде

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Фото: РИА Новости/Ирина Ильичева
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Склад, на котором хранится туалетная бумага, загорелся в Волгограде, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Возгорание произошло в помещениях в проезде Дорожников. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пострадавших нет.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь пожара достигла 5,8 тыс. кв. м. По словам собеседника агентства, произошло частичное обрушение кровли на площади 3 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

По предварительным данным, никто не пострадал.

17 ноября пожар произошел на Московском нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня.

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