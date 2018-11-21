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Четыре человека погибли при пожаре в особняке в Нью-Джерси

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Фото: youtube.com
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Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в особняке в американском штате Нью Джерси.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в городе Колтс Нек. Пожарные прибыли на место происшествия примерно в 13:30 по местному времени (21:30 мск).

На крыльце дома было обнаружено тело мужчины, еще трое погибших были найдены внутри особняка. 

По версии полицейских, пожар начался в результате поджога. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее до 80 человек увеличилось число погибших при природных пожарах в Калифорнии. Еще 1202 человека числятся пропавшими без вести.

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