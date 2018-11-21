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Школьник спас четырех детей во время пожара в Якутии

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В Якутии в селе Сунтар 10-летний мальчик спас из горящего дома четырех детей. Женщина, находящаяся в помещении, погибла. Ее останки позднее были обнаружены на пепелище.

Пожар произошел 18 ноября. Детям удалось спастись благодаря решительным действиям Ариана Алексеева, который в этот момент находился в доме в гостях. Он смог вытащить детей 6, 8 и 9 лет из горящей квартиры через окно, сообщает ИА SakhaNews.

Летом в Иркутской области наградили 16-летнего подростка за героизм при спасении утопающего. Школьник помог водителю выбраться из автомобиля, ушедшего под воду в карьере.

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