Школьник спас четырех детей во время пожара в Якутии

В Якутии в селе Сунтар 10-летний мальчик спас из горящего дома четырех детей. Женщина, находящаяся в помещении, погибла. Ее останки позднее были обнаружены на пепелище.

Пожар произошел 18 ноября. Детям удалось спастись благодаря решительным действиям Ариана Алексеева, который в этот момент находился в доме в гостях. Он смог вытащить детей 6, 8 и 9 лет из горящей квартиры через окно, сообщает ИА SakhaNews.

Летом в Иркутской области наградили 16-летнего подростка за героизм при спасении утопающего. Школьник помог водителю выбраться из автомобиля, ушедшего под воду в карьере.