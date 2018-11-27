Прямой эфир

Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре в Кузбасе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека погибли во время пожара в одном из частных домов в Яшкинском районе Кемеровской области, сообщили 27 ноября в пресс-службе управления СК по региону.

Инцидент произошел вечером в понедельник на станции Тутальская. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 73-летней женщины и трех мужчин 30, 42 и 50 лет.

Отмечается, что признаков насильственной гибели не выявлено.

«Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

По данным следствия пожар возник в ходе застолья, в котором участвовали восемь человек. Позже, когда все легли спать один из гостей почувствовал запах дыма, успел разбудить еще троих и вывести их из дома. Четверым помочь не удалось, они погибли.

Причину возгорания установят эксперты. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и неисправность отопления.

25 ноября сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области
В магазине Bosco в Санкт-Петерурге произошел крупный пожар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017