Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре в Кузбасе

Четыре человека погибли во время пожара в одном из частных домов в Яшкинском районе Кемеровской области, сообщили 27 ноября в пресс-службе управления СК по региону.

Инцидент произошел вечером в понедельник на станции Тутальская. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 73-летней женщины и трех мужчин 30, 42 и 50 лет.

Отмечается, что признаков насильственной гибели не выявлено.

«Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

По данным следствия пожар возник в ходе застолья, в котором участвовали восемь человек. Позже, когда все легли спать один из гостей почувствовал запах дыма, успел разбудить еще троих и вывести их из дома. Четверым помочь не удалось, они погибли.

Причину возгорания установят эксперты. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и неисправность отопления.

25 ноября сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Ростовской области.