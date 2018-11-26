Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области

Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Яшкинского района Кемеровской области. Об этом 26 ноября информирует источник в экстренных службах региона.

По его словам, инцидент произошел в строении, расположенном в селе Поломошное. «По предварительной информации, погибли четыре человека», — цитирует его ТАСС.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

25 ноября пожар в частном доме одного из поселков Мордовии унес жизни двух человек.