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Пожар в жилом доме Ростовской области унес жизни трех человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Три человека погибли в результате пожара в жилом доме Усть-Донецкого района Ростовской области. Об инциденте информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось в ночь на 25 ноября в одноэтажном строении, расположенном в станице Нижнекундрюченской. Пожар распространился на площади 60 кв. м. К настоящему моменту сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание.

Изначально сообщалось о двух погибших в результате пожара, однако при разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело еще одного человека.

«В 08:11 мск в ходе разбора сгоревших конструкций обнаружено тело третьего погибшего, личности устанавливаются», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

24 ноября пожар произошел в частном доме в поселке Западновка Городищенского района Волгоградской области. В результате погибли два человека — женщина и ее внук.

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