Сгорел подмосковный дом главы Федерации автовладельцев

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев сообщил о пожаре в своем загородном доме в Подмосковье, в результате которого сгорели почти все документы.

«У меня сгорели все документы, на руках только паспорт: ни загранпаспорта, ни документов на дачу нет. Мне надо полностью восстанавливать все документы», — рассказал он «РИА Новости».

Глава ФАР уточнил, что дом стоимостью порядка 10 млн рублей был достроен только месяц назад, и его еще не успели застраховать.

По словам Канаева, основной версией причины пожара следователи считают поджог. Эту информацию подтверждают слова соседей.

23 ноября пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в Москве. В результате инцидента погиб один человек.