Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве. Об этом сообщает в субботу, 24 ноября, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Возгорание началось на кухне в трехкомнатной коммунальной квартире. Его площадь достигла 7 кв. м. Сейчас пожар потушен.

По информации журналистов, еще двух человек, находившихся в квартире, удалось спасти, один получил травмы. Всего из дома были эвакуированы 25 человек.

23 ноября пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в Москве. В результате инцидента погиб один человек.