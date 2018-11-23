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Три человека стали жертвами пожара в частном доме под Тулой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Три человека погибли в результате пожара в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района, входящего в городской округ Тула, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Отмечается, что детей среди погибших нет.

Пожар произошел на улице Железнодорожной. Сотрудники экстренных служб приступили к его ликвидации в 3:45 мск 23 ноября. Для ликвидации горения привлекалось 16 спасателей и шесть единиц техники.

Причина пожара пока не установлена, передает ТАСС.

Ранее, 21 ноября, при пожаре в квартире жилого дома в Туле погибли четверо детей. Еще одна женщина была госпитализирована с ожогами.

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