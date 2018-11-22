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СК возбудил уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

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Фото: пресс-служба СК РФ/tula.sledcom.ru
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после пожара в квартире жилого дома в Туле, в результате которого погибли четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

По данным ведомства погибшие дети были малолетними, один ребенок являлся приемным. Они находились дома вместе с женщиной, которая в пожаре выжила, но получила ожоги.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи назначили судебно-медицинские экспертизы по исследованию тел потерпевших, специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, оперативники уже допрашивают свидетелей.

Как уточнили в главке МЧС по Тульской области, сообщение о возгорании поступило в 22:17 мск. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 22:30. Из горящего здания удалось вывести семь человек. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

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