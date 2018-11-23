Прямой эфир

При пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Москве погиб человек

0
Фото: агенство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При пожаре, который возник на складе горюче-смазочных материалов в Москве, погиб один человек, еще трое пострадали.

Возгорание произошло на складе, расположенном в Большом Волоколамском проезде, дом 16, сказано в сообщении на сайте столичного главка МЧС в пятницу, 23 ноября. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение медиков, тело погибшего обнаружили при разборе завалов. Еще три человека пострадали, из них двоих доставили в больницу.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что огонь охватил складские площади.

22 ноября четыре ребенка стали жертвами пожара в квартире жилого дома в Туле, возгорание произошло в доме на Гарнизонном проезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека стали жертвами пожара в частном доме под Тулой
Один человек погиб при пожаре в Щербинке под Москвой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017