При пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Москве погиб человек
При пожаре, который возник на складе горюче-смазочных материалов в Москве, погиб один человек, еще трое пострадали.
Возгорание произошло на складе, расположенном в Большом Волоколамском проезде, дом 16, сказано в сообщении на сайте столичного главка МЧС в пятницу, 23 ноября. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение медиков, тело погибшего обнаружили при разборе завалов. Еще три человека пострадали, из них двоих доставили в больницу.
О пожаре стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что огонь охватил складские площади.
22 ноября четыре ребенка стали жертвами пожара в квартире жилого дома в Туле, возгорание произошло в доме на Гарнизонном проезде.