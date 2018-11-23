При пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Москве погиб человек

При пожаре, который возник на складе горюче-смазочных материалов в Москве, погиб один человек, еще трое пострадали.

Возгорание произошло на складе, расположенном в Большом Волоколамском проезде, дом 16, сказано в сообщении на сайте столичного главка МЧС в пятницу, 23 ноября. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение медиков, тело погибшего обнаружили при разборе завалов. Еще три человека пострадали, из них двоих доставили в больницу.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что огонь охватил складские площади.

22 ноября четыре ребенка стали жертвами пожара в квартире жилого дома в Туле, возгорание произошло в доме на Гарнизонном проезде.