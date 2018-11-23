Пожар вспыхнул на складах в Большом Волоколамском проезде в Москве

Складские помещения загорелись в Большом Волоколамском проезде в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидца происшествия.

Пожар произошел по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 5, недалеко от станции МЦК Панфиловская.

«Пожар большой. «Скорую» вызвали. Горят складские помещения, может, люди там были», — рассказал он. По его словам, на пожар прибыли спасатели.

В МЧС информацию о пожаре подтвердили, однако пока не уточнили, что именно загорелось.