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Пожар вспыхнул на складах в Большом Волоколамском проезде в Москве

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Фото: youtube.com
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Складские помещения загорелись в Большом Волоколамском проезде в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидца происшествия.

Пожар произошел по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 5, недалеко от станции МЦК Панфиловская.

«Пожар большой. «Скорую» вызвали. Горят складские помещения, может, люди там были», — рассказал он. По его словам, на пожар прибыли спасатели.

В МЧС информацию о пожаре подтвердили, однако пока не уточнили, что именно загорелось.

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