Два человека погибли при пожаре в Волгоградской области

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в в поселке Западновка Городищенского района Волгоградской области, сообщила пресс-служба управления СКР по Волгоградской области.

По факту гибели женщины и ее внука следователи проводят проверку. Их тела обнаружили сотрудники МЧС в ходе тушения огня.

По предварительным данным, в сгоревшем доме жила 60–летняя пенсионерка, к ней приехала дочь с малолетними сыновьями. В субботу молодая женщина ушла на подработку, около 15:00 мск соседи заметили дым, идущий из дома. Они попытались спасти людей, но огонь полностью охватил дом.

Спасатели и следователи ищут второго ребенка, разбор завалов продолжается.

23 ноября три человека погибли в результате пожара в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района, входящего в городской округ Тула, детей среди погибших нет.