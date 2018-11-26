В магазине Bosco в Санкт-Петерурге произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в понедельник, 26 ноября, в здании магазина Bosco в Санкт-Петербурге.

Он возник на Большом проспекте Петроградской стороны в торгово-офисном здании. Площадь пожара составляет 400 кв. м. Как передает ТАСС, экстренные службы присвоили ему третий, повышенный уровень сложности. На месте работают спасатели, данных о пострадавших не поступало.

Рядом с работой пожар pic.twitter.com/Jk0pQ51tkV — Dany Sterkhov (@DanySterkhov) 26 ноября 2018 г.

10 ноября произошел пожар в магазине на набережной Обводного канала. Площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м, обрушилась кровля ТЦ. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.