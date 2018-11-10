Прошлая проверка МЧС не нашла нарушений в сгоревшем гипермаркете «Лента»

Госпожнадзор проводил последнюю проверку в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, в декабре 2017 года, на тот момент все нарушения были устранены. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, все системы противопожарной защиты были исправны и находились в рабочем состоянии, передает ТАСС.

Пожар в магазине на набережной Обводного канала произошел утром в субботу, 10 ноября. Площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м, обрушилась кровля ТЦ. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.