На складе в Подмосковье произошел пожар площадью 300 кв. м

На складе в Московской области ликвидировали пожар.

Как передает телеканал «360», возгорание произошло в поселке Развилки Ленинского района на 23-м км МКАД.

По предварительным оценкам, в здании хранили легковоспламеняющиеся материалы — предположительно покрышки.

Площадь возгорания составила 300 кв. м. В тушении огня участвовали 42 спасателя и 12 единиц техники.

Ранее 10 ноября пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Его площадь составила почти 5 тыс. кв. м. В результате эвакуировали почти 800 человек.

Согласно предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.