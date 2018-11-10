На складе в Подмосковье произошел пожар площадью 300 кв. м
На складе в Московской области ликвидировали пожар.
Как передает телеканал «360», возгорание произошло в поселке Развилки Ленинского района на 23-м км МКАД.
По предварительным оценкам, в здании хранили легковоспламеняющиеся материалы — предположительно покрышки.
Площадь возгорания составила 300 кв. м. В тушении огня участвовали 42 спасателя и 12 единиц техники.
Ранее 10 ноября пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Его площадь составила почти 5 тыс. кв. м. В результате эвакуировали почти 800 человек.
Согласно предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.