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Два человека погибли в результате пожара в Мордовии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пожар произошел в частном доме в Мордовии, два человека погибли. Об этом 25 ноября говорится на сайте ГУ МЧС по Республике.

Возгорание произошло в воскресенье в «6:31 в Ковылкинском районе, н. п. Ковылкино, ул. Комсомольская, д. 70». Площадь пожара составила 64 кв. м. По данным ТАСС, сотрудники МЧС обнаружили двух погибших — мужа и жену.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются, проводится расследование.

Ранее четыре человека погибли в жилом доме Усть-Донецкого района Ростовской области. Местные власти помогут в организации похорон семьи, погибшей при пожаре.

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