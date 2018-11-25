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Власти помогут организовать похороны сгоревшей под Ростовом семьи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Местные власти помогут в организации похорон семьи, погибшей при пожаре в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 25 ноября, заявил ТАСС глава Нижнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области Александр Зинченко.

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По его словам, дата похорон еще не назначена в связи с проведением следственных мероприятий. Родственники погибших приедут в поселок. Их уже известили о происшествии, отметил Зинченко.

Пожар произошел в ночь на 25 ноября в одноэтажном жилом доме площадью 64 кв. м. Площадь возгорания составила 60 кв. м. По заявлению СУ СКР по региону, погибли четверо — мужчина, женщина и их дети 2007 и 2015 годов рождения.

В МЧС уточнили, что дом не был газифицирован и отапливался печью. Там полагают, что пожар возник из-за несоблюдения правил безопасности при использовании печного оборудования.

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