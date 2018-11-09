В Орске назначена дата похорон жертв крушения Ан-148

Похороны погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 состоятся 16 ноября в Орске, сообщила вице-губернатор Оренбургской области Наталья Левинсон.

«15 ноября будет доставка останков, которые оренбургские, 16 ноября — в Орске похороны», — передают слова Левинсон РИА Новости.

11 февраля 2018 года самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. При катастрофе погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

В мае стало известно, что компания «Саратовские авиалинии» прекратила свою операционную деятельность. В следующем месяце следователи подтвердили версию, согласно которой виновниками авиакатастрофы были признаны пилоты судна. Расследование показало, что после взлета они совершили ошибку, которая привела к обледенению датчиков скорости.

В настоящее время авиакомпания занимается выплатой денежных компенсаций пассажирам, которые купили билеты, но не смогли ими воспользоваться из-за катастрофы. По состоянию на 6 ноября 2018 года «Саратовские авиалинии» выплатили более 413 млн рублей за 61,7 тыс. билетов, купленных пассажирами на летний период.