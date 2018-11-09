Прямой эфир

В Орске назначена дата похорон жертв крушения Ан-148

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пузырев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Похороны погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 состоятся 16 ноября в Орске, сообщила вице-губернатор Оренбургской области Наталья Левинсон.

«15 ноября будет доставка останков, которые оренбургские, 16 ноября — в Орске похороны», — передают слова Левинсон РИА Новости.

11 февраля 2018 года самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. При катастрофе погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

В мае стало известно, что компания «Саратовские авиалинии» прекратила свою операционную деятельность. В следующем месяце следователи подтвердили версию, согласно которой виновниками авиакатастрофы были признаны пилоты судна. Расследование показало, что после взлета они совершили ошибку, которая привела к обледенению датчиков скорости.

В настоящее время авиакомпания занимается выплатой денежных компенсаций пассажирам, которые купили билеты, но не смогли ими воспользоваться из-за катастрофы. По состоянию на 6 ноября 2018 года «Саратовские авиалинии» выплатили более 413 млн рублей за 61,7 тыс. билетов, купленных пассажирами на летний период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing предупредит авиаперевозчиков об опасности сбоя в моделях 737 Max
Устроивший авиадебош москвич оштрафован на 320 тыс. рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017