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Следователи подтвердили версию ошибки пилота при крушении Ан-148

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Следственный комитет и Межгосударственный авиационный комитет подтвердили версию крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, согласно которой к трагедии привели неверные действия экипажа самолета. Об этом информирует пресс-служба СКР.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Следователи установили, что в результате допущенной ошибки командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и попытался разогнать судно путем перевода его в пикирование, однако это привело к превышению угла наклона самолета и потере контроля над транспортным средством.

«Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа», — заключили в комитете. В ходе расследования сотрудники ведомства восстановили посекундную историю полета.

Следователи по-прежнему продолжают работу с потерпевшими, проводится идентификация всех находившихся на борту лиц, допрошено свыше 300 лиц. Работа ведется в нескольких регионах страны, специалисты анализируют все условия организации полета, проводят обыски и изъятие документов.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после вылета из Москвы в Орск 11 февраля. В результате погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек. Перевозчик прекратил выполнять рейсы с 30 мая.

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