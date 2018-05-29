«Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов с 30 мая

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая в связи с тем, что она не получила от Росавиации официальных сообщений о дальнейшей судьбе компании. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата на осуществление полетов до 30 мая 2018 года.

«На 18.00 (17.00 мск) 29 мая никаких официальных решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая», — говорится в сообщении.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. Позже срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на один месяц.

17 мая авиакомпания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников. Такое решение было принято в связи с поступившим в адрес компании письмом начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая. «Саратовские авиалинии» начнут увольнять сотрудников с 18 июля.

Поводом для проверок в авиакомпании послужила авиакатастрофа, случившаяся 11 февраля в Московской области. Пассажирский самолет Ан-148, направлявшийся в Орск, потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту самолета находился 71 человек, все они погибли. Следствие установило, что лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.