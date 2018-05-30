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«Саратовские авиалинии» прекратили деятельность

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Компания «Саратовские авиалинии» прекратила свою операционную деятельность.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, Росавиация с 31 мая аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры смогут осуществить возврат авиабилетов, подробнее уточнить информацию можно по телефону «горячей линии»: 8-800-600-78-78.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании инспекции принять решение о дальнейшей судьбе перевозчика.

Поводом для проверок послужило крушение самолета Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Жертвами катастрофы стал 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.

После авиакатастрофы был уволен директор компании «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев.

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