Названы сроки начала массового сокращения сотрудников «Саратовских авиалиний»

Массовое сокращение сотрудников авиакомпании «Саратовские авиалинии», прекратившей полеты с 30 мая, начнется 30 августа. Увольнению подлежат 998 из 1003 работников, сообщила пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции области Елена Григорьева.

По ее словам, эта информация поступила в центр занятости населения Саратова. В связи с ситуацией по сокращению штата авиакомпании в минзанятости региона создана рабочая группа, передает «РИА Новости».

«Проведено совещание по разработке плана мероприятий в условиях высвобождения работников, проводится более подробный анализ представленных списков с целью соотнесения предоставленных данных с областной базой вакансий», — подтвердила Григорьева.

Она также отметила, что по поручению вице-губернатора области в офисе авиакомпании находятся сотрудники минзанятости по региону, которые проводят консультации членов коллектива перевозчика по вопросам трудового законодательства.

Накануне авиакомпания «Саратовские авиалинии» отменила все авиарейсы с 30 мая из-за того, что она не получила от Росавиации официальных сообщений о дальнейшей судьбе компании.

Ранее 17 мая авиакомпания объявила об остановке своей деятельности после поступившего в адрес компании письма начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова с требованием приостановить продажи авиабилетов с 30 мая.

Проверки в авиакомпании были организованы в связи с крушением самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Москва — Орск. Лайнер разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.