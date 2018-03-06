Прямой эфир
Сюжет:

Росавиация косвенно подтвердила подлинность переговоров пилотов Ан-148

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росавиация сообщила о неточностях в опубликованной расшифровке переговоров пилотов разбившегося Ан-148, при этом подлинность всей информации, опубликованной телеканалом «78», ведомство не опровергло.

6 марта агентство RNS распространило сообщение, в котором заявило об опровержении Росавиацией подлинности переговоров пилотов, так как были перепутаны диалоги командира корабля и второго пилота.

Информация активно распространилась в других информационных агентствах, однако позже многие формулировку изменили.

Правкомиссия рекомендовала погасить долги погибших при крушении Ан-148
Организацией выплат займутся органы местного самоуправления городов и сел, где жили жертвы авиакатастрофы

Говоря о «неточностях», Росавиация фактически подтвердила подлинность переговоров, также ведомство оставило без комментария вторую часть материала телеканала о том, что самолет и вовсе не должен был подниматься в небо, а при проверке в июле 2017 года авиакомпании «Саратовские авиалинии» были обнаружены многочисленные нарушения.

Выводы телеканала сделаны на основе отчета комиссии Росавиации.

В документе говорится, что компания «Саратовские авиалинии» не способна безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки, из 82 сотрудников компании 22 пилота, командира воздушных судов и бортинженера не имели права приближаться к самолетам из-за просроченных лицензий.

Помимо этого, в нарушение всех установленных норм смены пилотов длились более 12 часов, иногда достигая 22 часов.

Комиссия рекомендовала ввести ограничения на деятельность компании, установив крайний срок устранения недостатков ––18 января.

Самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной крушения является обледенение датчиков воздушной скорости самолета, которые выдавали неверные показания и ввели в заблуждение пилотов.

Ранее эксперт отметил, что к трагедии могли привести состояние хронической усталости и недосып пилотов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148
Пилот смоделировал ситуацию на борту разбившегося самолета Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017