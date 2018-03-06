Росавиация косвенно подтвердила подлинность переговоров пилотов Ан-148

Росавиация сообщила о неточностях в опубликованной расшифровке переговоров пилотов разбившегося Ан-148, при этом подлинность всей информации, опубликованной телеканалом «78», ведомство не опровергло.

6 марта агентство RNS распространило сообщение, в котором заявило об опровержении Росавиацией подлинности переговоров пилотов, так как были перепутаны диалоги командира корабля и второго пилота.

Информация активно распространилась в других информационных агентствах, однако позже многие формулировку изменили.

Говоря о «неточностях», Росавиация фактически подтвердила подлинность переговоров, также ведомство оставило без комментария вторую часть материала телеканала о том, что самолет и вовсе не должен был подниматься в небо, а при проверке в июле 2017 года авиакомпании «Саратовские авиалинии» были обнаружены многочисленные нарушения.

Выводы телеканала сделаны на основе отчета комиссии Росавиации.

В документе говорится, что компания «Саратовские авиалинии» не способна безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки, из 82 сотрудников компании 22 пилота, командира воздушных судов и бортинженера не имели права приближаться к самолетам из-за просроченных лицензий.

Помимо этого, в нарушение всех установленных норм смены пилотов длились более 12 часов, иногда достигая 22 часов.

Комиссия рекомендовала ввести ограничения на деятельность компании, установив крайний срок устранения недостатков ––18 января.

Самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной крушения является обледенение датчиков воздушной скорости самолета, которые выдавали неверные показания и ввели в заблуждение пилотов.

Ранее эксперт отметил, что к трагедии могли привести состояние хронической усталости и недосып пилотов.