Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148

Расшифровка переговоров пилотов самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля, попала в распоряжение СМИ. Как сообщает телеканал 78, командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) в последние мгновения перед катастрофой ругались и пытались вывести лайнер из пике.

КВС: — Вверх! В-о-от.

ВП: — Сейчас-сейчас.

КВС: — А ты вни...

ВП: — Вообще фигня какая-то!

КВС: — Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.

ВП: — Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!

КВС: — Всё, всё хорошо.

ВП: — Всё, скорость нормализовалась.

При этом лайнер продолжал падать.

АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Оп-оп-оп… 390!

Как сообщает 78.ru, эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.

КВС: — Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Да потому что... что хорош ...* (нецензурно, попусту говорить. — Прим. ред.), 200 скорость, * (нецензурно)!

КВС: — Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: — Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: — Всё, ...* (нецензурно, конец. — Прим. ред.)

Конец записи.

Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, упал в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет, который проводит расследование, после расшифровки бортовых самописцев назвал наиболее вероятной причиной обледенение датчиков воздушной скорости самолета, которые выдавали неверные показания.

На месте катастрофы были обнаружены более 4,7 тыс. обломков самолета и 11,3 тыс. фрагментов тел. Опознание погибших может занять несколько месяцев.

Подробнее о катастрофе и расследовании читайте в сюжете портала iz.ru.