«Саратовские авиалинии» вернут деньги за билеты после подачи претензии

«Саратовские авиалинии» будет возвращать средства за проданные билеты в претензионном порядке. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в среду, 30 мая.

С правилами подачи требования клиенты могут ознакомиться на сайте перевозчика, а также обратившись на горячую линию по телефону 8 (800) 600-78-78.

Министерство транспорта России с 30 мая аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. На этом фоне «Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех своих рейсов.

В настоящее время ведомство совместно с другими перевозчиками работает над организацией вывоза пострадавших клиентов. Мероприятия продлятся до 13 июня. Кроме того, пассажиры «Саратовских авиалиний» могут сдать билеты, в том числе невозвратные.

11 февраля самолет авиакомпании потерпел крушение в Подмосковье. Жертвами катастрофы стал 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. После трагедии в работе перевозчика были выявлены нарушения. Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. После этого должно было быть принято решение о дальнейшей судьбе перевозчика.