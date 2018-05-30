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Минтранс считает незаконным закрытие аэропорта в Саратове

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Фото: Depositphotos
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Министерство транспорта России считает незаконным возможное закрытие аэропорта Саратова в случае аннулирования сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии».

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В Минтрансе пояснили, что гражданские аэропорты закрываются для обслуживания воздушных судов только по решению правительства РФ. 

Росавиация уже проинформировала об этом Следственный комитет и Генпрокуратуру, сообщает ТАСС.

Сертификат авиакомпании был аннулирован с 30 мая. Это произошло после авиакатастрофы, случившейся 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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