Минтранс поручил не допустить сбоев в перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний»

Минтранс России потребовал не допустить сбоев в перевозке пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии» после отмены всех авиарейсов в связи с тем, что авиакомпания не получала от Росавиации официальных сообщений о дальнейшей судьбе компании.

В ближайшее время Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Саратовских авиалиний» для ее поддержания и определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах, сообщает «РИА Новости».

Помимо этого, специалисты проведут оценку финансовых возможностей «Саратовских авиалиний» по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам, а также выплатам зарплаты персоналу «Саратовских авиалиний». Федеральному агентству воздушного транспорта также поручено оценить возможности использования существующей меры господдержки. Для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения, связанных с данным вопросом, будет открыта «горячая линия».

17 мая авиакомпания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников. Такое решение было принято после поступившего в адрес компании письма от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая. Сотрудников «Саратовских авиалиний» начнут увольнять с 18 июля.

Проверки в авиакомпании начались после авиакатастрофы, случившейся 11 февраля в подмосковном городе Жуковский. Направлявшийся в Орск пассажирский самолет Ан-148 перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.