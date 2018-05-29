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Минтранс поручил не допустить сбоев в перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний»

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Фото: ТАСС/Жабкин Денис
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Минтранс России потребовал не допустить сбоев в перевозке пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии» после отмены всех авиарейсов в связи с тем, что авиакомпания не получала от Росавиации официальных сообщений о дальнейшей судьбе компании.

В ближайшее время Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Саратовских авиалиний» для ее поддержания и определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах, сообщает «РИА Новости».

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Помимо этого, специалисты проведут оценку финансовых возможностей «Саратовских авиалиний» по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам, а также выплатам зарплаты персоналу «Саратовских авиалиний». Федеральному агентству воздушного транспорта также поручено оценить возможности использования существующей меры господдержки. Для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения, связанных с данным вопросом, будет открыта «горячая линия».

17 мая авиакомпания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников. Такое решение было принято после поступившего в адрес компании письма от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая. Сотрудников «Саратовских авиалиний» начнут увольнять с 18 июля.

Проверки в авиакомпании начались после авиакатастрофы, случившейся 11 февраля в подмосковном городе Жуковский. Направлявшийся в Орск пассажирский самолет Ан-148 перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

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