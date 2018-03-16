После катастрофы Ан-148 выявили нарушения при выдаче сертификатов пилотов

Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку после проверки по итогам расследования крушения пассажирского самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье в феврале текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в ходе проверки было установлено, что почти 70 сертификатов пилотов выданы с нарушениями и признаны недействительными. Данные сертификаты являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, и они выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.

«Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегося Ан-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации», — сообщил собеседник агентства.

В ближайшее время специалисты авиаслужб намерены определить дальнейшую судьбу владельцев сертификатов, выданных с нарушениями.

Ранее авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию об отсутствии у пилотов Ан-148 профессионального образования.

6 марта агентство RNS распространило сообщение, в котором заявило об опровержении Росавиацией подлинности переговоров пилотов, так как были перепутаны диалоги командира корабля и второго пилота. Информация активно распространилась в других информационных агентствах, однако позже многие формулировку изменили.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Лайнер перестал выходить на связь через 4 минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.