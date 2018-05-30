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Сертификат «Саратовских авиалиний» аннулирован с 30 мая

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Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» аннулирован с 30 мая. Министерство транспорта РФ сейчас работает над организацией вывоза пассажиров перевозчика.

«Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний, дублеров «Саратовских авиалиний», до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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