Число погибших при пожаре в Ростовской области увеличилось до четырех

Число погибших в результате пожара в жилом доме Усть-Донецкого района Ростовской области выросло до четырех. Изначально сообщалось о трех жертвах.

Возгорание произошло в ночь на 25 ноября в одноэтажном строении в станице Нижнекундрюченской. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. При разборе завалов сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух погибших. Позднее были найдены еще два тела, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что дом не был газифицирован и отапливался печью. В МЧС полагают, что пожар возник из-за несоблюдения правил безопасности при использовании печного оборудования.

24 ноября пожар произошел в частном доме в поселке Западновка (Волгоградская область), погибли 60-летняя пенсионерка и ее малолетний внук.