В Подмосковье загорелся ангар на строительном рынке

Крупный пожар произошел на строительном рынке в городском округе Балашиха Московской области. Его площадь составляет 450 квадратных метров, рассказал «РИА Новости» представитель регионального главка МЧС РФ в воскресенье, 25 ноября.

Собеседник агентства уточнил, что огнем охвачен металлический ангар, располагающийся на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб ведут борьбу с огнем. В тушении пожара задействованы 59 человек и 17 единиц техники.

По данным телеканала РЕН ТВ, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.

24 ноября на улице Мытной в Москве произошел пожар в жилом доме. Возгорание началось на кухне в трехкомнатной коммунальной квартире. Его площадь составила 7 кв. м. В результате пожара погиб один человек.