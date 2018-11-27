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Появилось видео с места пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Фото: vniir-progress.ru
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В Сети появилось первое видео с места пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Кадры во вторник, 27 ноября, публикует телеканал РЕН ТВ

По последним данным, пожар уже был локализован, а номер его сложности снижен с третьего до первого.

Возгорание произошло на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» вечером 27 ноября. Точная причина инцидента неизвестна. По одной из версий, задымление могло произойти из-за короткого замыкания.

В результате пожара пострадали два человека.

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