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В Башкирии учителей наказали за оставление второклассницы на морозе

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Республике Башкортостан руководство школы в селе Леуза привлекло к дисциплинарной ответственности двух учителей, которые не пустили в школьный автобус восьмилетнюю девочку и оставили ее на морозе.

Как сообщается на сайте прокуратуры Кигинского района, сотрудниками учебного заведения были нарушены права ребенка на образование и охрану здоровья, в связи с чем директору учреждения было вынесено представление.

«По результатам его рассмотрения учителя привлечены к дисциплинарной ответственности, маршрут школьного автобуса и списки детей, подлежащих подвозу, пересмотрены», — говорится в комментарии.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Педагоги не пустили второклассницу в автобус, так как ее не было в списках для подвоза. В итоге ребенок вынужден был пешком добираться до дома на другом конце населенного пункта. Мать школьницы в связи с произошедшим обратилась в прокуратуру.

10 января сообщалось, что Министерство транспорта России прорабатывает вопрос о введении полного запрета на принудительную высадку из транспортного средства безбилетных лиц до 16 лет. При этом в ведомстве отметили, что это «не освобождает родителей или иных законных представителей ребенка от оплаты проезда и административного штрафа».

В середине января власти Санкт-Петербурга утвердили регламент, который запрещает кондукторам высаживать несовершеннолетних безбилетников из общественного транспорта. Аналогичную меру позднее приняли в Тюмени.

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