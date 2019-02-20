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Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию заявил, с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера. 

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«Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии вообще нет либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди чувствуют себя обманутыми», — пояснил глава государства. 

Он добавил, что необходимо было учесть всею нюансы, однако этого сделано не было. 

«Возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума, который устанавливается ежегодно», — подчеркнул Путин и поручил пересчитать выплаты за январь 2019 года и доплатить людям те деньги, которые они недополучили. 

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

15 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности в стране. Он напомнил, что сейчас в России свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. 14 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек.

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