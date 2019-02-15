Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности в стране. Об этом речь зашла на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ в пятницу, 15 февраля.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных. И исходить здесь надо в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», — сказал Медведев, которого цитирует ТАСС.

Глава кабмина отметил, что таким образом в стране не будет ситуаций, когда семья с детьми и нуждающимися в помощи пожилыми родственниками не имеет права на пособие только потому, что «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Кроме того, станет невозможной ситуация, когда обеспеченные люди без официальной работы получают деньги еще и от государства.

«Нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — добавил он.

Медведев также напомнил, что сейчас в России свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек.