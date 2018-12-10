Формула счастья: развитие страны предложили оценивать не только по ВВП

Валовый внутренний продукт (ВВП) не должен становиться единственной оценкой развития страны. Этот экономический показатель следует дополнить такими критериями, как борьба с бедностью, увеличение продолжительности жизни и преодоление неравенства. Об этом на шестом Общероссийском гражданском форуме (ОГФ-2018) заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Эксперты, опрошенные «Известиями», напоминают, что тренд на «экономику счастья» пришел в Россию с Запада.

Новый взгляд на развитие

Тема счастья стала центральной на Общероссийском гражданском форуме в 2018 году. На сессии были озвучены данные «Левада-центра», согласно которым 3/4 опрошенных россиян признают, что они счастливы. Отвечая на вопрос, «что не дает вам быть счастливым», большинство респондентов заявили о недостатке денег, в то время как гражданские активисты чаще жаловались на излишнюю бюрократизацию.

Как пояснил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, тему форума выбирал оргкомитет, а он сам лишь присоединился к общему мнению.

— Я думаю, хорошо, что мы выбрали эту тему, потому что сейчас это становится важнейшим трендом, — сказал он. — Сегодня мы выходим в новую эпоху, и если наш форум станет зачинщиком такой дискуссии в обществе, то это будет вклад в развитие страны.

Отвергать показатель ВВП также не следует, уточнил глава Счетной палаты и назвал критерии, по которым рассчитывается всемирный индекс счастья.

—Это ВВП на душу населения, свобода жизненного выбора, продолжительность здоровой жизни, уровень социальной поддержки, степень развития благотворительности, ключевые показатели развития нации и оценка ее успеха, а также уровень восприятия коррупции, — пояснил Алексей Кудрин.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, в свою очередь, напомнил, что в свое время еще нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц призвал вкладывать в человеческий капитал и перестать оглядываться на рост ВВП.

— Мощь этой концепции растет, а ряд стран уже перешел к ВНС (валовое национальное счастье. — «Известия»). Это не самые большие страны, но это всерьез, — сказал он. — Но вместе с тем на этапе всеобщего увлечения очень легко под лозунгом счастья добить его последние остатки. Надо не разрушать, не заменять, а дополнять. Да, показатель ВВП имеет много недостатков, но это не означает, что нужно отказаться от него.

В мире существуют четыре страны, где тема счастья поднята на государственный уровень, там созданы министерства счастья, отметил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Это Бутан, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия (пока на уровне одного штата).

Вопрос доверия к власти, обратная связь, вовлеченность человека в принятие решений — это самое актуальное, что может быть сегодня в России, уверен Алексей Кудрин.

— Когда человек не чувствует возможности влиять на развитие города, области или страны, это делает его несчастным, — констатировал он.

В разговорах об «экономике счастья» ничего нового нет, а на Западе они вошли в моду около 10 лет назад, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Аббас Галлямов.

— После нескольких серьезных исследований было признано, что степень удовлетворенности людей ситуацией в стране зависит не только от макроэкономических показателей. Вслед за учеными об этом заговорили политики, — рассказал он. — Первым был Саркози. Он заказал группе нобелевских лауреатов по экономике разработку критериев счастья, с тем чтобы с их помощью общество могло бы оценивать работу правительства. После Франции этим же занялись в Англии, США, Израиле. Теперь эта мода докатилась и до России.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, тема счастья хороша лишь с медийной точки зрения, однако, кроме фразы «счастье есть отсутствие несчастья», мало кто может сказать что-то внятное о его компонентах.

В целом хорошо, что есть попытки вводить гуманитарные переменные, но они часто воспринимаются как способ уклонения от собственно политической повестки, считает он.

Квота для предпринимателя

Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач обратил внимание на необходимость поиска диалога между властью, обществом и бизнесом. Для примера он привел ситуацию с выборами в Приморье, Владимирской области, когда люди «готовы голосовать против любого, кто идет от власти, независимо от его профессиональной компетенции».

Анатолий Чубайс предложил посмотреть на бизнес, власть и общество как на треугольник, отношения внутри которого далеки от идеальных.

Изменить эту ситуацию, по мнению главы «Роснано», могло бы лишь правительство, при условии реабилитации бизнеса в глазах общественности, а также третий сектор, который больше не про деньги, а про то, «как людям сделать человеческую жизнь, принести им добро».

Сделать треугольник, обозначенный Анатолием Чубайсом, любовным может только серьезная реформа госуправления, считает Алексей Кудрин.

— Если мы хотим сегодня помочь бизнесу, я сам боялся этой цифры, то по европейским меркам нам нужно уменьшить контрольно-надзорную деятельность в количестве проверок и всякого рода требований раза в два. Сегодня надо поставить такую задачу, — рассказал глава Счетной палаты.

Также глава Счетной палаты предложил повысить политическое представительство бизнес-организаций в решении управленческих вопросов, так как сегодня «ни одна из парламентских партий не защищает их интересы и не создает барьер для принятия решений, ухудшающих положение бизнеса».

Алексей Кудрин предложил подумать о возможности создания предпринимательской палаты при правительстве или Госдуме или определенной квоте предпринимательских организаций в парламенте.

— Подчеркну, что это экстраординарные, может, временные меры по существенному увеличению роли предпринимательских организаций в принятии государственных решений, — пояснил он.

ОГФ-2018 собрал на своих площадках более 2 тыс. человек из 75 регионов России. Традиционно в дискуссиях наряду с гражданскими активистами и представителями третьего сектора участвовали представители власти и бизнеса.

Среди участников этого года — министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заместитель министра юстиции Денис Новак.