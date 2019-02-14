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Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

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«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По словам Голиковой, ситуация изменилась к 2007 году, когда число находящихся за чертой бедности сократилось до 18,8 млн человек. При этом самым успешным оказался 2012 год, когда число бедных составило 15,4 млн человек, что составляет 10,7% от общей численности.

«Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, — это 19,3 млн человек, или 13,2%», — сказала она, отметив, что это данные 2017 года.

15 января Голикова заявила, что число россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилось на 0,5 процентного пункта.

Согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность должна снизиться в два раза, продолжительность жизни увеличиться до 78 лет, жилищные условия смогут улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, а число малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.

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