Глава Тывы объяснил бедность региона особенностями методики Росстата

Глава Тывы Шолбан Кара-оол прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о самом бедном регионе страны.

Ранее, 14 февраля, вице-премьер в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи назвала Тыву — регионом с самым высоким уровнем бедности населения.

Согласно представленным материалам, в 2017 году уровень бедности в Тыве составил 41,5%. В 2018 году уровень бедности повысился, при этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10%, сообщали «РИА Новости».

Глава региона частично признал проблему, заявив что ничего сенсационного в этой новости нет.

«Мы всегда говорили, что по показателям уровня бедности республика находится в «зоне риска». Действительно, мои земляки живут в сложных условиях и мужественно преодолевают любые трудности благодаря собственному труду, выносливости, терпению. Поэтому все наши силы и брошены на решение инфраструктурных проектов, которые должны помочь с решением многих задач», — сказал председатель правительства Республики Тыва.

В то же время он указал на особенности методики Росстата, по которой ведется учет бедности. По существующей методике, бедными считаются все, у кого доход меньше прожиточного уровня, т.е. 11 тысяч рублей в месяц, или порядка 130-140 тысяч рублей в год, отметил Шолбан Кара-оол. Он подчеркнул, что в большинстве своем это люди, не имеющие постоянной работы.

«Но вот что интересно. Эта же методика требует от властей относить к безработным не только людей в трудной жизненной ситуации, но и владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). При этом в отношении ЛПХ, по сути, нет никаких критериев его доходности. Другими словами, сегодня почти невозможно доказать, где в такого рода формах самозанятости заканчивается натуральное хозяйство и начинается бизнес», — обратил внимание глава региона.

По его данным, в Тыве сегодня около 40 тысяч семей занимаются разведением скота в статусе именно ЛПХ.

«Причем, в собственности у них не по 5-10 буренок, а от 300 до 1000 голов мелкого рогатого скота. Если взять даже самую «бедную» отару в 250 – 300 овечек, то в пересчете на деньги мы получаем хозяйство капитализацией в районе 1,5 млн. рублей. Это в 10 раз больше официально установленной черты бедности. И, тем не менее, закон позволяет считать владельца такого ЛПХ бедным, а Тыву, соответственно, самым бедным регионом», — заключил председатель Правительства.

15 января Голикова заявила, что число россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилось на 0,5 процентного пункта.

Согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность должна снизиться в два раза, продолжительность жизни увеличиться до 78 лет, жилищные условия смогут улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, а число малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.