Госдума приняла закон о повышении МРОТа на 117 рублей

Нижняя палата парламента на заседании 11 декабря единогласно проголосовала за законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года на 117 рублей (1,048%) — до 11 280 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, сумма МРОТа с нового года будет составлять 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в стране. В парламенте отметили, что это позволит обеспечить рост зарплат миллионов россиян.

«Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние людей были выше. Но повышение даже на такой размер МРОТа коснется 3,7 млн человек, поэтому как мы можем сегодня не соглашаться с данным законопроектом?» — сказала на заседании зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

В первом чтении данный документ был принят законодателями 23 октября, во втором — 4 декабря.

В октябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами в реальном и номинальном выражении. По его словам, за год зарплаты россиян увеличились почти на 11%, на рост оказали влияние повышение МРОТа до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов Владимира Путина.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в телепрограмме «Разговор с Дмитрием Медведевым» 6 декабря заявил, что номинальные зарплаты россиян по итогам 2018 года вырастут на 7,6%. Реальные располагаемые доходы населения вырастут на 1,6%.